Tu među nama krije se sasvim nova generacija čitalaca. Nove naslove nalaze preko preporuke koja traje do nekih trideset sekundi u proseku. Reakcija im je važnija od ocene, osećaj koji vide na ekranu ima veću težinu od kritike. Plaču, smeju se, beleže stranice, vraćaju se na iste rečenice. I sve to dele javno. To je publika koja je od TikTok napravila književni fenomen ili preciznije: novi foramt za preporuku knjiga. U pitanju je BookTok.

Šta se najviše čita na Book Took-u?

Uglavnom je to savremeni ljubavni roman koji se na BookTok-u čita kroz dva prepoznatljiva pravca: cozy, small-town priče koje nude toplinu, ritam i osećaj sigurnog bekstva, i emotivno intenzivni new adult romani koji otvaraju teme ranjivosti, identiteta i odnosa. Upravo ta kombinacija atmosfere i snažne emotivne uključenosti čini ih knjigama čiji se nastavci sa nestrpljenjem ičekuju, radnja javno komentariše i prepričava, a doživljavaju dele.

U izdanju Vulkan izdavaštva upravo su objavljeni nastavci dva ovakva hita, širom sveta tražene knjige koje su već osvojile milione čitalaca širom sveta.

Prvi naslov dolazi iz serijala koji je već imao status prošlogodišnjeg hita sajma knjiga – Kafe Pikantna bundevica autorke Lori Gilmor, romana koji je postao globalni fenomen sa više od 470.000 prodatih primeraka, prevodima na preko 30 jezika i desetinama miliona pregleda na TikTok-u. Njegov nastavak, Knjižara Cimet rolnica, dolazi sa već formiranom publikom koja tačno zna šta traži.

Brzi podsetnik: Drim Harbor, mali grad u kojem ljubav miriše na cimet i nove početke. U prvom delu, Džini nasleđuje kafić svoje tetke, napušta ubrzanu svakodnevicu i bira sporiji, smisleniji život. Njen osmeh i neodoljivo ukusna kafa brzo osvajaju mesto u zajednici, dok Logan, mrzovoljni i zatvoreni farmer, ostaje jedini koji joj pruža otpor.

U nastavku, fokus prelazi na Hejzel. Zagonetna poruka pojavljuje se u knjizi skrivenoj na polici u Knjižari Cimet rolnica. Tragovi se nižu, šifre se otvaraju, a potraga uvodi novu dinamiku. Noa, druželjubivi ribar koji je već dugo posmatra iz blizine, postaje deo te priče, spreman za avanturu koja polako menja odnos između njih.

Ovo je tip čitanja koji stvara osećaj mesta. Atmosfera, ritam i bliskost među likovima grade svet u koji se lako ulazi i u kojem se ostaje duže nego što je planirano.

Drugi naslov ide u nešto drugačijem smeru, ali sa istom pažnjom čitaoce drži prikovane uz stranice knjige. Veži me čvrsto autorke Kloi Valš već je izgradio bazu čitalaca, koja se vraća njenim likovima

Na početku izgleda poznato:

on je popularan, uspešan, svi ga znaju.

ona je povučena, drži se po strani, gotovo nevidljiva.

Džoni Kavana ima sve što spolja izgleda kao siguran život. Šenon Linč dolazi iz iskustva zbog kojeg bira da ćuti i da se ne ističe. Njihov odnos počinje polako, kroz male pomake, poverenje i vreme koje im je potrebno da se zaista upoznaju.

Ali ovo nije klasična priča o „zlatnom dečku i neprimetnoj devojci“.

Zato što ovde nema jednostavne dinamike u kojoj on spašava nju ili ona menja njega. Oboje nose ozbiljne probleme i kroz odnos pokušavaju da se izbore sa sopstvenim stvarima. Njihova veza nije idealizovana, često je teška, ponekad neprijatna, i zahteva mnogo strpljenja.

U nastavku, Uključi se u igru, stvari postaju još komplikovanije. Povreda menja Džonijeve planove, a Šenon i dalje nosi ono što ne ume lako da kaže. Njihov odnos više nije samo priča o privlačnosti, već o tome kako dvoje ljudi pokušavaju da ostanu zajedno dok im se život raspada na drugim mestima.

Ovo je tip romana koji BookTok bez zadrške pretvara u viralni sadržaj. Fokus se brzo pomera sa same radnje na reakcije koje se snimaju i dele. Čitaoci prekidaju čitanje da bi uhvatili trenutak, komentari se vraćaju na svaki pogled i svaku rečenicu, a hashtagovi rastu iz dana u dan.

Putem formata kao što je BookTook, nove generacije knjigama daju novu vrstu života. One nastavljaju da žive kroz iskustvo koje čitaoci međusobno razmenjuju.

Zato iako pripadaju različitim emocionalnim tonovima, Uključi se u igru i Knjižara Cimet rolnica fukncionišu po sličnom principu. Jedna donosi toplinu i stabilnost malog sveta. Druga uvodi intenzitet i lične procese kroz koje likovi prolaze.

U oba slučaja, razlog njihove popularnosti ostaje isti: osećaj koji ostaje nakon čitanja i potreba da se taj osećaj podeli.