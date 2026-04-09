U periodu uskršnjih praznika Vulkan izdavaštvo je za sve ljubitelje knjige pripremilo ediciju kolekcionarskih kompleta čuvenih pisaca, sa idejom poklona sa kojim ne možete da pogrešite!

Najnoviji kolekcionasrki komplet koji se nedavno pojavio na policama Vulkan izdavaštva i zahvaljujući svom modernom dizajnu, odmah privukao ogromnu pažnju, jeste set box izabranih dela Fjodora Mihajloviča Dostojevskog.

Još pre mesec dana, kada je pušten u prodaju, ovaj komplet je zbog svog izgleda izazvao ogromnu pažnju na našoj Instagram stanici Vulkan knjige. U kompletu se nalaze najpoznatija dela velikog pisca: „Poniženi i uvređeni“, „Zločin i kazna“, „Idiot I“, „Idiot II“, „Bele noći“ i „Kockar“.

Upakovan u savremen, promišljen dizajn okuplja šest važnih dela Dostojevskog u vidu kompleta koji je podjednako lep za vašu kućnu biblioteku, ali i za poklon sa kojim ne možete pogrešiti. Podjednako je upečatljiv i kolekcionarski komplet izabranih dela našeg velikog pisca Ive Adrića. Dostojevski je i danas važan jer govori o onome što ne prolazi: o dilemama koje nemaju jednostavan odgovor, o unutrašnjim preispitivanjima, o trenucima u kojima čovek pokušava da razume sebe i svoje postupke. Njegove priče se ne čitaju brzo i ne zaboravljaju lako i sa svakim novim čitanjem otvaraju nešto novo.

Dok sa druge strane u Andrićevim delima posebno mesto zauzima prostor Balkana, viđen kao podneblje na kome se susrežu Istok i Zapad. Ovaj susret je zapravo sudar, koji nije ni egzotičan ni romantičan, već složen, napet i često bolan. Međutim, Andrićev stil ostaje odmeren, jasan i suzdržan, aali upravo u toj mirnoći leži njegova težina.

Klasici nisu knjige koje čitamo iz usput, oni se čitaju pre svega zbog jasnoće i preciznosti s kojom govore o čoveku i svetu. U tom smislu, ovi kompleti nisu samo idealan praznični poklon, nego i poziv na sporije, pažljivije čitanje. Poklon koji poseduje trajanje.