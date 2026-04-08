"Đavo nosi Pradu 2" prati Meril Strip u ulozi Mirande Pristli, glavne urednice časopisa Ranvej, dok se suočava sa padom štampanog novinarstva i pokušava da pronađe svoje mesto u industriji koja umire

.

Ona se sukobljava sa likom Emily Blant, svoje bivše asistencije, koja je sada moćna menadžerka u luksuznoj grupi sa budžetom za oglašavanje koji Mirandi očajnički treba.

U novom, finalnom trejleru za film pesmu „Runway“ izvode Lady Gaga i američka reperka, pevačica i tekstopisac Jayla Jaime Hickmon, poznatija kao Douchi.

Kao što je ranije najavljeno, Lejdi Gaga će se i pojaviti u maloj ulozi u filmu..

"Đavo nosi Pradu 2" označava prvi nastup zvezde na velikom ekranu od filma Joker: Folie à Deux. Gaga se takođe pojavila u kamio ulozi u Netflix seriji Wednesday.

Film Đavo nosi Pradu je baziran na romanu Lauren Weisberger iz 2003. godine, a prati ambicioznu novinarku Andreu „Andy“ Sachs (Anne Hathaway), koja dobija posao u glamuroznom modnom časopisu Runway i nalazi se na milosti zahtevne i hirovite glavne urednice, Mirande Priestli.