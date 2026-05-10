Arena Premium 1

08.30  Fudbal Mozzartbet Superliga: Partizan - OFK Beograd

10.30  Fudbal Mozzartbet Superliga Crvena zvezda - Novi Pazar

13.00  Fudbal Škotska liga: Seltik – Rejndžers

15.00  Fudbal Engleska liga: Notingem Forest – Njukasl

17.30  Fudbal Engleska liga: Vest Hem – Arsenal

20.30  Arena Studio

21.00  Fudbal Španska liga: Barselona - Real Madrid

23.00  Arena Studio

00.00  Košarka NBA G4 TBD: Konferencija polufinale

02.00  Košarka NBA G3: Konferencija polufinale

 

Arena Premium 2

06.00  Košarka NBA G3: Konferencija polufinale

08.00  Dubai G2

10.00  Odbojka Italijanska liga G4: Finale

12.30  Fudbal: Verona - Komo

15.00  Fudbal Engleska liga: Kristal Palas – Everton

17.00  Košarka ABA liga: Bosna – Partizan

19.00  Košarka Španska liga: Valensija – Baskonija

21.00  Fudbal Francuska liga: PSŽ – Brest

23.00  Rukomet Bundesliga: Kil - Fukse Berlin

00.30  Rukomet Bundesliga: Flenzburg – Lemgo

02.00  Odbojka G5: Radnički – Vojvodina

 

Eurosport 1

05.30  Biciklizam: Svetska turneja, Vuelta, žene, etapa 7

06.30  Sportsko penjanje: Svetska Serija, Wujiang, Lead, muškarci i žene, finale

08.30  Endurance Auto Trke: 6 sati Spa Frankošamp, Trka

10.00  Biciklizam: muškarci, etapa 1

11.30  Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, etapa 2

12.00  Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, etapa 3

16.30  Biciklizam: PRO Serija, Tro Bro Leon, muškarci

17.15  Biciklizam: muškarci, etapa 1

18.15  Endurance Auto Trke: 6 sati Spa Frankošamp, Trka

20.00  Sportsko penjanje: Svetska Serija, Wujiang, Brzina, muškarci i žene, finale

21.00  Sportsko penjanje: Svetska Serija, Wujiang, Lead, muškarci i žene, finale

22.00  Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, etapa 3

23.00  Gravel: Svetska Serija, Valkenburg