Arena Premium 1
08.30 Fudbal Mozzartbet Superliga: Partizan - OFK Beograd
10.30 Fudbal Mozzartbet Superliga Crvena zvezda - Novi Pazar
13.00 Fudbal Škotska liga: Seltik – Rejndžers
15.00 Fudbal Engleska liga: Notingem Forest – Njukasl
17.30 Fudbal Engleska liga: Vest Hem – Arsenal
20.30 Arena Studio
21.00 Fudbal Španska liga: Barselona - Real Madrid
23.00 Arena Studio
00.00 Košarka NBA G4 TBD: Konferencija polufinale
02.00 Košarka NBA G3: Konferencija polufinale
Arena Premium 2
06.00 Košarka NBA G3: Konferencija polufinale
08.00 Dubai G2
10.00 Odbojka Italijanska liga G4: Finale
12.30 Fudbal: Verona - Komo
15.00 Fudbal Engleska liga: Kristal Palas – Everton
17.00 Košarka ABA liga: Bosna – Partizan
19.00 Košarka Španska liga: Valensija – Baskonija
21.00 Fudbal Francuska liga: PSŽ – Brest
23.00 Rukomet Bundesliga: Kil - Fukse Berlin
00.30 Rukomet Bundesliga: Flenzburg – Lemgo
02.00 Odbojka G5: Radnički – Vojvodina
Eurosport 1
05.30 Biciklizam: Svetska turneja, Vuelta, žene, etapa 7
06.30 Sportsko penjanje: Svetska Serija, Wujiang, Lead, muškarci i žene, finale
08.30 Endurance Auto Trke: 6 sati Spa Frankošamp, Trka
10.00 Biciklizam: muškarci, etapa 1
11.30 Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, etapa 2
12.00 Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, etapa 3
16.30 Biciklizam: PRO Serija, Tro Bro Leon, muškarci
17.15 Biciklizam: muškarci, etapa 1
18.15 Endurance Auto Trke: 6 sati Spa Frankošamp, Trka
20.00 Sportsko penjanje: Svetska Serija, Wujiang, Brzina, muškarci i žene, finale
21.00 Sportsko penjanje: Svetska Serija, Wujiang, Lead, muškarci i žene, finale
22.00 Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, etapa 3
23.00 Gravel: Svetska Serija, Valkenburg
