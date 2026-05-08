Arena Premium 1

06.00  Fudbal UEFA Liga Evrope: Aston Vila - Notingem Forest

08.00  Fudbal UEFA Liga Evrope: Frajburg – Braga

10.30  Fudbal UEFA Liga Konferencija: Kristal palas – Shakhtar

12.30  Fudbal UEFA Liga Konferencija: Strazbur - Rajo Valjekano

14.30  Fudbal UEFA Liga šampiona polufinale G2: Arsenal - Atletiko

19.00  Košarka Evroliga G4: Žalgiris - Fenerbahče

21.00  Fudbal Španska liga: Levante – Osasuna

23.00  Arena njuz

23.15  Fudbal UEFA Liga šampiona: Magazin

23.45  Fudbal UEFA Liga šampiona: Pregled polufinala

00.30  Košarka NBA ekšn

01.00  Hokej NHL G2: Bufalo sejbersi - Montreal kanadijansi

 

Arena Premium 2

06.00  Košarka ABA liga G1: Crvena zvezda - Cedevita Olimpija

08.00  Košarka NBA G2:San Antonio - Minesota

10.00  Košarka Evroliga G4: Hapoel Tel Aviv - Real Madrid

12.00  Sportske Igre Mladih – Skoplje

13.00  Košarka NBA dejli

13.15  Hokej NHL G3: Filadelfija flajersi - Karolina harikensi

15.30  Košarka FIBA Liga šampiona PF1: Ritas - Tenerife

17.30  Fudbal Mozzartbet Superliga: Najava 35. Kola

18.00  Fudbal Mozzartbet Superliga: Vojvodina – Čukarički

20.15  Košarka Evroliga G4: Panatinaikos - Valensija

22.30  Košarka Evroliga G4: Žalgiris - Fenerbahče

00.30  Košarka ABA liga G2: Kluž - Budućnost

02.30  Rukomet Bundesliga: Minden – Bergišer

04.10  Bejzbol: Atlanta Braves - Los Angeles Dodgers

 

Eurosport 1

05.30  Biciklizam: Svetska turneja, Vuelta, žene, etapa 5

06.30  Snuker: Šefild, finale

08.30  Sportsko penjanje: Svetska Serija, Keqiao, Boulder, muškarci, finale

09.30  Endurance Auto Trke: 6 Sati Imole, Trka

11.00  Biciklizam: Svetska turneja, Vuelta, žene, etapa 5

12.00  Magazin: Biciklizam, Cycling Show

12.30  Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, etapa 1

16.30  Biciklizam: Svetska turneja, Vuelta, žene, etapa 6

18.15  Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, etapa 1

20.00  Sportsko penjanje: Svetska Serija, Keqiao, Boulder, žene, finale

21.00  Sportsko penjanje: Svetska Serija, Keqiao, Boulder, muškarci, finale

22.00  Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, etapa 1

23.00  Biciklizam: Svetska turneja, Vuelta, žene, etapa 6