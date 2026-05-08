Arena Premium 1
06.00 Fudbal UEFA Liga Evrope: Aston Vila - Notingem Forest
08.00 Fudbal UEFA Liga Evrope: Frajburg – Braga
10.30 Fudbal UEFA Liga Konferencija: Kristal palas – Shakhtar
12.30 Fudbal UEFA Liga Konferencija: Strazbur - Rajo Valjekano
14.30 Fudbal UEFA Liga šampiona polufinale G2: Arsenal - Atletiko
19.00 Košarka Evroliga G4: Žalgiris - Fenerbahče
21.00 Fudbal Španska liga: Levante – Osasuna
23.00 Arena njuz
23.15 Fudbal UEFA Liga šampiona: Magazin
23.45 Fudbal UEFA Liga šampiona: Pregled polufinala
00.30 Košarka NBA ekšn
01.00 Hokej NHL G2: Bufalo sejbersi - Montreal kanadijansi
Arena Premium 2
06.00 Košarka ABA liga G1: Crvena zvezda - Cedevita Olimpija
08.00 Košarka NBA G2:San Antonio - Minesota
10.00 Košarka Evroliga G4: Hapoel Tel Aviv - Real Madrid
12.00 Sportske Igre Mladih – Skoplje
13.00 Košarka NBA dejli
13.15 Hokej NHL G3: Filadelfija flajersi - Karolina harikensi
15.30 Košarka FIBA Liga šampiona PF1: Ritas - Tenerife
17.30 Fudbal Mozzartbet Superliga: Najava 35. Kola
18.00 Fudbal Mozzartbet Superliga: Vojvodina – Čukarički
20.15 Košarka Evroliga G4: Panatinaikos - Valensija
22.30 Košarka Evroliga G4: Žalgiris - Fenerbahče
00.30 Košarka ABA liga G2: Kluž - Budućnost
02.30 Rukomet Bundesliga: Minden – Bergišer
04.10 Bejzbol: Atlanta Braves - Los Angeles Dodgers
Eurosport 1
05.30 Biciklizam: Svetska turneja, Vuelta, žene, etapa 5
06.30 Snuker: Šefild, finale
08.30 Sportsko penjanje: Svetska Serija, Keqiao, Boulder, muškarci, finale
09.30 Endurance Auto Trke: 6 Sati Imole, Trka
11.00 Biciklizam: Svetska turneja, Vuelta, žene, etapa 5
12.00 Magazin: Biciklizam, Cycling Show
12.30 Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, etapa 1
16.30 Biciklizam: Svetska turneja, Vuelta, žene, etapa 6
18.15 Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, etapa 1
20.00 Sportsko penjanje: Svetska Serija, Keqiao, Boulder, žene, finale
21.00 Sportsko penjanje: Svetska Serija, Keqiao, Boulder, muškarci, finale
22.00 Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, etapa 1
23.00 Biciklizam: Svetska turneja, Vuelta, žene, etapa 6
Komentari (0)