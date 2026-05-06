00.00 Prva

Đavolji čvor

Nakon što je troje dece divljački ubijeno, troje tinejdžera optuženo je da su ih žrtvovali tokom satonističkog rituala. Ubrzo postaje jasno kako su adolescenti nevini, ali jednako jeziva ostaje činjenica da će se počinitelj ovog strašnog zločina izvući nekažnjen… Uloge: Dejn DeHan, Ris Viterspun, Kolin Firt.

22.15 B92

Ubistvo Keneta Čejmberlena

Film je snimljen na osnovu istinitog događaja - ubistva Keneta Čejmbrlena. Reč je o ubistvu starijeg afroamerikanca koji je bolovoa od bipolarnog poremećaja. Jednostavno legitimisanje od strane policije dovelo je do ubistva koje je ovekovečeno u ovom filmskom delu. Uloge: Frenki Fejson, LaRojs Hokins.

20.10 RTS2

Romanovi-ljubav u burnim vremenima

Redakcija dokumentarnog programa RTS-a nam donosi novi projekat. Urednica i autorka dokumentarnih serija Ranka Jakšić nastavlja da se bavi ženskim likovima koje su istorija, kao i kinematografija, nepravedno zapostavile. Iz ciklusa „Plemenite Srpkinje iz senke koje su sebe utkale u istoriju“ do sada su emitovane dve serije u kojim su prvi put ekranizovane vrlo važne istorijske ličnosti o kojima se malo zna. U jednoj je reč o Ani Jakšić, babi prvog ruskog cara Ivana Groznog, dok je u drugoj rasvetljen lik Kantakuzine – Katarine Branković, ćerke srpskog Despota Đurđa Brankovića. Istom ciklusu pripada i treća dokumentarna serija pod nazivom „Romanovi – ljubav u burnim vremenima“ i u kojoj će biti prikazan lik srpske princeze Jelene Karađorđević, ćerke kralja Petra Prvog. Ljubitelji istorijskih dokumentarnih serija imaće priliku da 6. maja na 2. programu RTS-a premijerno gledaju prvu epizodu. „Brak Jelene Karađorđević i Jovana Konstantinoviča Romanova bio je brak iz ljubavi, što je predstavljalo pravu retkost među aristokratijom tog vremena. Dinastija Romanov je Rusijom vladala više od 300 godina, sve dok boljševici nisu pogubili poslednjeg ruskog cara Nikolaja Drugog i njegovu porodicu, kao i ostale članove dinistaje. Među njima je stradao i Jovan Konstantinovič Romanov, suprug Jelene Karađorđević. Ovo je bio najkrvaviji pir u ruskoj istoriji čime je prekinuta ljubav ovog rusko-srpskog para. Tako počinje naša priča o Jeleninom životu u Rusiji, zbog koje je ekipa RTS-a putovala na snimanje u Petrograd. U ulozi naratora, istoričar prof. dr Aleksej Timofejev vodi gledaoce kroz Petrograd idući tragom istinske ljubavi Jelene Karađorđević i Jovana Konstantinoviča Romanova u doba velikih previranja i ratova“, kaže autorka Ranka Jakšić. Koji su sve događaji u porodicama i državama u tim burnim vremenima pratili susret Jelene Karađorđević i Jovana Konstantinoviča Romanova, kao i njihovo sklapanje braka u kojem će se roditi poslednji muški predstavnik dinastije Romanov iz epohe pre Revolucije i pada ove carske loze saznaćemo kroz dve epizode serije „Romanovi – ljubav u burnim vremenima“.