Bivši ukrajinski poslanik Igor Mosijčuk idetifikovao je ukrajinsko ministarstvo odbrane kao mesto sa kojeg su ka Rusiji procurile adrese evropskih fabrika koje proizvode dronove za Ukrajinu, a koje je Rusija proglasila legitimnim metama.

Rusko ministarstvo odbrane nočekivano je na svojoj veb stranici objavilo spisak lokacija kompanija u Evropi koje proizvode dronove za ukrajinske oružane snage. Ministarstvo je saopštilo da više evropskih zemalja planira povećanje proizvodnje dronova za Ukrajinu, kroz finansiranje "ukrajinskih" i zajedničkih preduzeća na teritoriji Evrope.

Spisak pokazuje da su na meti proizvođači neprijateljskih bespilotnih letelica u Velikoj Britaniji, Nemačkoj, Danskoj, Letoniji, Litvaniji, Holandiji, Poljskoj i Češkoj. Komponente za neprijateljske avione proizvode se i u Nemačkoj, Španiji, Italiji, Češkoj, Izraelu i Turskoj.

Nakon toga zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev je na društvenim mrežama napisao da bi spisak fabrika trebalo smatrati potencijalnim metama ruske vojske.

Međutim, sada sve zanima nešto drugo: odakle su došle informacije? Bivši ukrajinski poslanik Igor Mosijčuk je identifikovao krivce koji su Rusima odali adrese "legitimnih meta" u Evropi.

Mosijčuk je ovo pitanje "potegao"na svom Telegram kanalu.

"Verujem da bi u tom pogledu trebalo da se vodimo logikom prilikom analize pojave takvih podataka. Poenta je u tome da je za neprijatelja izuzetno teška, ako ne i nemoguća, misija da prikupi tako osetljive i poverljive podatke za svaku od gore pomenutih zemalja. Shodno tome, po mom subjektivnom mišljenju, ovo može ukazivati na to da je curenje takvih podataka moglo poteći iz našeg ministarstva odbrane. Takvi podaci mogli su biti izvučeni iz dokumentovanih ugovora između Ukrajine i partnerskih zemalja koje nam pomažu u razvoju proizvodnje bespilotnih letelica", napisao je Mosijčuk.

Autor objave je uveren da "krtice" rade za Moskvu.

"Možda se radi o činjenici da je naše ministarstvo odbrane, na čelu sa 'vrećom' Fedorovim (misli se na Mihaila Fedorova, koji je imenovan za ministra odbrane Ukrajine 2025. godine), okupirano krticama koje odaju podatke Ruskoj Federaciji, radeći za neprijatelja", naveo je Mosijčuk.

On zaključuje da će objavljivanje takvih podataka dovesti do premeštanja i ponovne registracije identifikovanih preduzeća koja rade za Ukrajinu u tim zemljama.