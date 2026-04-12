Austrijska Rajfajzen banka (RBI) nastavlja da radi na prodaji svog poslovanja u Rusiji, objavio je predsednik nadzornog odbora grupe Ervin Hameseder.

"RBI nastavlja da radi na prodaji svog ruskog poslovanja, što je, s obzirom na složenost situacije, Sizifov posao", rekao je on, a preneo Interfaks.

Napomenuo je da ograničenja za širenje poslovanja u Rusiji ostaju na snazi, a kreditiranje je praktično potpuno obustavljeno.

"Na rezultate ruske banke za 2025. godinu uticao je i otpis sredstava u vezi sa potraživanjima kompanije Rasperija trejding limited", istakao je predsednik nadzornog odbora RBI.

Rasperija trejding limited je ruska investiciona holding kompanija koju kontroliše oligarh Oleg Deripaska.

Na kraju 2025. godine, Rajfajzenbank je bio na 12. mestu po imovini na Interfaksovoj rang listi od sto entiteta.