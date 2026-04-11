Sinoć je u Eliti došlo do žestokog obračuna između Stanije Dobrojević i Aneli Ahmić.

Situacija je toliko eskalirala da je obezbeđenje moralo hitno da uleti kako bi sprečili dalji haos.

Voditelj Darko Tanasijević je pokrenuo temu njihovog zamršenog odnosa i prošlosti, nakon čega su usledile teške optužbe.

"Imali su dogovor da uzmu novac!"

Stanija Dobrojević je prva dobila reč i jasno stavila do znanja da ona nije kriva za Aneline probleme.

- Rekla sam joj da ja nisam njen problem nego ovaj čovek s kojim ima dete - istakla je rijaliti učesnica, dodajući da je i sama proživela sve ono o čemu Aneli priča.

Ipak, Dobrojevićeva je otkrila i da ima šokantne sumnje:

- Ne tvrdim, ali sam pratila njihovo šuškanje, sigurno joj je predlagao neki dogovor da uzmu neku svotu novca, i meni je to predlagao - rekla je Stanija.

Potom je dodala da je Asmin Durždić zapravo taj koji je manipulisao situacijom, tako što je krišom, njoj iza leđa, kačio njihove zajedničke fotografije, kako bi provocirao Aneli, što je Ahmićeva potom iskoristila.

"Ubija te sujeta jer mene narod voli!"

S druge strane, Aneli Ahmić nije štedela reči, ističući da je trenutno "uništena" i da se njen mozak tek navikava na činjenicu da su sada svi tu.

- Ko je ona meni u životu da ja slušam njene savete. Ona je ponovo pokazala mržnju prema meni i sujetu - poručila je Aneli, dodajući da Stanija i ona nisu prošle ni približno isto i da se njihove situacije ne mogu porediti.

Svađa je dostigla vrhunac kada je Aneli optužila Staniju da preko njenih leđa pokušava da se istakne i zaradi.

- Ovo je pravljenje žrtve. Gradi me, kulu pravi od mene... Ti si prevarantkinja koja će dobiti pare na kontu mene - urlala je Aneli.

Stanija joj je na to oštro odbrusila:

- Skini mi se s grbače - rekla je Dobrojevićeva, na šta je Aneli trijumfalno poručila da Staniju "ubija sujeta" jer Ahmićevu narod voli, te najavila da "počinje borba".

