Američki predsednik Donald Tramp izneo je ideju da Sjedinjene Američke Države zarađuju na brodovima koji budu prolazili kroz Ormuski moreuz tako što će naplaćivati dozvolu za prolazak, izjavila je portparol Bele kuće Kerolajn Livit, dodajući da je to tema o kojoj će se razgovarati u narednim danima.

- Trampov neposredni prioritet je otvaranje moreuza bez ikakvih ograničenja. Iran je uverio Sjedinjene Američke Države da je Ormuski moreuz otvoren, uprkos navodima medija da je Teheran ponovo zatvorio tu plovnu rutu - izjavila je Livit u sredu na brifingu za medije u Beloj kući.

Istakla je da su deblokada Ormuza i predaja iranskog obogaćenog uranijuma "na vrhu liste prioriteta Trampovog pregovaračkog tima", kao i da je zvanični Teheran nagovestio da će predati svoj uranijum. Prema njenim rečima, predaja obogaćenog uranijuma za Trampa predstavlja crvenu liniju.