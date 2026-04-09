Kako se približava Uskrs, svake godine iznova se postavlja isto pitanje – kada je pravo vreme za farbanje jaja? Dok jedni ovaj običaj vezuju za Veliki četvrtak, drugi ga obavljaju na Veliki petak, a ima i onih koji čekaju Veliku subotu.

Na ovu dilemu osvrnula se popadija i profesorka srpskog jezika Višnja Kostić, koja je u emisiji „Blic žena studio“ govorila o tome kako se u praksi prepliću vera i narodni običaji.

Razlika između tradicije i crkvenih pravila

Kada je reč o farbanju uskršnjih jaja, među pravoslavnim vernicima postoje različiti pristupi. Mnogi običaji koje danas praktikujemo potiču iz narodne tradicije, a ne iz strogo definisanih crkvenih pravila.

Zbog toga nije neobično što neki jaja farbaju na Veliki četvrtak, većina na Veliki petak, dok pojedini ovaj posao ostavljaju za Veliku subotu.

Šta kaže Višnja Kostić

Govoreći o sopstvenoj praksi, Višnja Kostić objasnila je da u njenom domu farbanje jaja traje više dana.

– Jaja delom farbam na Veliki četvrtak, jer pripremam veću količinu za crkvu, a delom na Veliku subotu. U našem narodu je najrasprostranjeniji običaj da se jaja farbaju na Veliki petak, ali sam od svoje svekrve, koja je takođe popadija, naučila da se u manastiru Žiča jaja farbaju na Veliku subotu, jer se na Veliki petak ne obavljaju kućni poslovi – objasnila je.

Zašto se negde izbegava Veliki petak

Kako je istakla, razlog za ovakvu praksu leži u značaju Velikog petka u hrišćanstvu. To je dan tuge i sećanja na stradanje Isusa Hrista, pa se u pojedinim sredinama tada ne obavljaju svakodnevni poslovi.

Ipak, iako je taj dan obeležen tugom, vernici ujedno iščekuju Vaskrsenje, što celom prazniku daje posebnu simboliku.

Običaj koji se razlikuje od kuće do kuće

Zbog svega toga, ne postoji jedinstven odgovor na pitanje kada treba farbati uskršnja jaja. U mnogim porodicama poštuju se običaji koji se prenose generacijama, dok se u nekim sredinama više prati praksa manastira ili lokalne crkve.