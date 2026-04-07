Posada misije Artemis II, koju čine Rid Vajzmen, Viktor Glouver, Kristina Koh i Džeremi Hansen, otisnula se na desetodnevno putovanje oko Meseca – jedno od najambicioznijih svemirskih putovanja u novijoj istoriji. Dok svet prati njihove manevre i naučne ciljeve, mnoge zanima i jedno praktično pitanje: kako izgleda svakodnevni život u svemiru, posebno kada je reč o ishrani?

Hrana u svemiru: daleko od tubi i pasti

Iako su prve generacije astronauta konzumirale hranu u obliku pasti i kaša iz tubi, današnja svemirska ishrana značajno je napredovala. Jelovnik je raznovrsniji, ukusniji i prilagođen potrebama organizma u mikrogravitaciji.

Namirnice se pakuju u posebne kesice sa hermetičkim zatvaračem ili u konzerve kako bi se očuvala njihova svežina i sprečilo kvarenje. U zavisnosti od vrste hrane, koristi se nekoliko metoda pripreme:

Termostabilizovana hrana – već pripremljena jela koja se samo zagrevaju

Liofilizovana hrana – obroci iz kojih je uklonjena voda, pa se pre konzumacije rehidriraju

Hrana srednje vlažnosti – poput sušenog voća ili orašastih plodova, spremna za jelo bez dodatne pripreme

Za dodavanje vode koristi se poseban uređaj nalik vodenom pištolju, dok se supa i napici konzumiraju pomoću slamke, jer u bestežinskom stanju tečnosti ne ostaju u čaši.

Šta se nalazi na meniju

Ishrana astronauta pažljivo je osmišljena kako bi bila nutritivno izbalansirana, ali i prijatna za konzumaciju. Na jelovniku misije Artemis II nalaze se:

tortilje i pšenični hleb

granola sa borovnicama

kiš od povrća

kobasice za doručak

kus-kus sa orašastim plodovima

salata od manga i tropskog voća

goveđa prsa sa roštilja

makarone sa sirom

karfiol sa tikvom

keks i čokolada

Od napitaka, astronautima su na raspolaganju kafa, zeleni čaj, limunada, kao i smutiji od voća.

Posebnu ulogu imaju sveže namirnice poput voća i povrća, koje se konzumiraju u prvim danima misije jer imaju kratak rok trajanja. Njihova svrha nije samo nutritivna – već i psihološka, jer doprinose boljem raspoloženju posade.

Bezbednost i tehnologija

Meso i mlečni proizvodi prolaze proces jonizujućeg zračenja kako bi se eliminisale bakterije i produžio rok trajanja. Takođe, sva hrana se pažljivo prati – astronauti skeniraju pakovanja kako bi stručnjaci na Zemlji imali uvid u njihov unos kalorija i nutrijenata.

Lični detalji koji prave razliku

Osim hrane, članovi posade sa sobom nose i lične predmete koji im pomažu da održe vezu sa porodicom i Zemljom.

Rid Vajzmen poneo je beležnicu za zapisivanje misli, dok Kristina Koh nosi rukom pisane poruke bliskih ljudi. Džeremi Hansen odlučio se za simbolične priveske za porodicu, ali i – u duhu svoje zemlje – javorov sirup i keks. Viktor Glouver sa sobom ima Bibliju i lične uspomene koje ga podsećaju na porodicu.

Život daleko od Zemlje

Ishrana u svemiru nije samo pitanje preživljavanja, već i važan deo svakodnevice koji utiče na zdravlje, energiju i psihološko stanje astronauta. Zahvaljujući tehnološkom napretku, današnji svemirski jelovnik daleko je od skromnih početaka – i sve više liči na ono što bismo jeli i na Zemlji.

Dok posada Artemis II kruži oko Meseca, jasno je da su i naizgled obične stvari, poput obroka, pažljivo planirane kako bi omogućile uspeh jedne od najvažnijih misija savremenog istraživanja svemira.