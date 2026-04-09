Na prvi pogled može delovati kao obična slučajnost, ali za pojedine vozače tačka unutar broja 0 na registarskim tablicama ima posebno značenje. Nije reč o pokušaju da se izbegnu kamere ili kazne, već o još jednom zanimljivom automobilskom sujeverju.

Prema tom verovanju, broj 0 na tablicama nosi lošu sreću, slično kao poznati broj 13. Zbog toga neki vozači pokušavaju da „umanje“ njegov uticaj tako što u sredinu dodaju tačku ili neki simbol, verujući da će na taj način oterati negativnu energiju.

Zašto baš nula?

Za razliku od broja 13, koji je odavno na lošem glasu, strah od nule nema jasno objašnjenje. Ovakvo verovanje gotovo da se i ne pominje u numerologiji, ali se uprkos tome zadržalo među vozačima.

Oni koji veruju u ovu praksu smatraju da je rešenje jednostavno – popuniti prazninu unutar nule i tako „poništiti“ njen navodno loš uticaj.

Ni boja automobila nije bez značaja

Tu se priča ne završava. Postoji i uverenje da zelena boja automobila donosi nesreću. Ovo verovatno vuče korene iz prošlosti, kada su se zeleni pigmenti pravili uz pomoć bakra i otrovnog arsena, što je zaista moglo biti opasno po zdravlje.

Novčić ispod patosnice i nered u vozilu

Još jedno zanimljivo verovanje kaže da će vozač koji drži automobil neurednim, punim praznih flaša i ambalaže, imati i manje novca u novčaniku. Iako zvuči kao čista praznoverica, postoji i realan razlog za oprez – predmeti u kabini mogu predstavljati ozbiljan rizik. U pojedinim situacijama zabeleženo je da su stvari sa poda blokirale pedale, naročito kočnicu, što je dovelo do nezgoda.