Pretresom prostorija koje osumnjičeni koristi, policija je pronašla i oduzela 5 kilograma i 410 grama marihuane, 34,65 grama kokaina, digitalnu vagicu i zip-kesice za pakovanje droge. Pored narkotika, pronađen je i pištolj marke „Valter” sa pripadajućim okvirom i municijom.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.





Ova uspešna zaplena direktan je rezultat korenitih promena u Policijskoj upravi Novi Sad. Od trenutka kada je novi načelnik preuzeo funkciju i smenio određene policijske službenike, rezultati u borbi protiv kriminaliteta postali su vidljiviji nego ikada.

Na delu je proglašena nulta tolerancija prema svakom obliku kriminala, a posvećenost i profesionalizam nove postave jasno pokazuju da bezbednost građana Novog Sada više nema alternativu.