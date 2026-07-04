Šćepanović je u emisiji "Minula nedelja" rekao da će cilj ove mere biti podsticanje građana da sarađuju sa bezbednosnim sektorom, ali nije precizirao na koje kriminalne grupe se odnose planirane aktivnosti, prenele su "Vijesti".

On je istakao da Uprava policije neće javno objavljivati imena organizovanih kriminalnih grupa na koje se mere odnose, dodajući da se očekuje da će sistem nagrađivanja ohrabriti prijave građana.

- Pokrenuo sam procedure za raspisivanje nagrada. Nećemo se blamirati kao pojedine države i daćemo milion evra za nagradu - rekao je Šćepanović.

Govoreći o bezbednosnim rizicima, on je naveo da postoje operativna saznanja o mogućim pretnjama, ali nije iznosio detalje o izvorima tih informacija.

Prema njegovim rečima, bezbednosni sektor nastavlja aktivnosti protiv organizovanih kriminalnih grupa, koje, kako je ocenio, imaju sve manji prostor za delovanje.

- Kriminalne strukture ostaju uskraćene za infiltraciju u sektor bezbednosti i neće moći da uspostave kontrolu - rekao je Šćepanović i dodao da će svi odgovorni biti izvedeni pred nadležne organe.