Na snimku se vidi kako nekoliko radnika ostaje zarobljeno na nestabilnoj konstrukciji nakon što se deo skele otkačio tokom rada. U samo nekoliko sekundi, rutinski radni zadatak pretvorio se u situaciju koja je mogla da ima tragičan ishod.

Iako za sada nije poznato gde je incident zabeležen niti pod kojim okolnostima je došlo do otkazivanja konstrukcije, prizor je dovoljno uznemirujuć da podseti koliko su građevinski poslovi među najrizičnijim zanimanjima na svetu.

Nekoliko sekundi delilo ih od katastrofe

Prema dostupnim informacijama, radnici su ostali da vise na velikoj visini nakon što je došlo do problema sa skelom. Na snimku se može videti trenutak panike dok pokušavaju da zadrže ravnotežu i izbegnu pad.

Stručnjaci za zaštitu na radu godinama upozoravaju da se najveći broj teških povreda na gradilištima događa upravo zbog padova sa visine. Zbog toga su redovni pregledi opreme, pravilno montiranje skela i korišćenje zaštitnih pojaseva među osnovnim bezbednosnim merama koje mogu spasiti život.

Bezbednost ne sme biti formalnost

Uz objavu snimka podeljeno je i upozorenje svim radnicima i poslodavcima da bezbednosne procedure nikada ne smeju biti zanemarene. Pre svakog rada na visini neophodno je proveriti stabilnost skele, stanje sigurnosne opreme i ispravnost svih elemenata konstrukcije.

Jedan previd, loše pričvršćen deo ili neispravna oprema mogu imati katastrofalne posledice. Upravo zato stručnjaci naglašavaju da zaštitna oprema nije dodatna mera predostrožnosti, već osnovni uslov za bezbedan rad.

Srećan kraj, ali važno upozorenje

Na sreću, prema dostupnim informacijama, u ovom incidentu nije bilo teže povređenih. Ipak, događaj predstavlja ozbiljno upozorenje koliko brzo stvari mogu poći po zlu na gradilištu.

Snimak koji se velikom brzinom širi internetom još jednom podseća da se pravila bezbednosti ne donose bez razloga. Kada se radi na velikim visinama, čak i najmanja greška može imati kobne posledice.

Zbog toga stručnjaci poručuju da bezbednost na radu mora biti apsolutni prioritet, bez izuzetaka i kompromisa.