Kina je saopštila da će predsednik SAD Donald Tramp boraviti u zvaničnoj poseti toj zemlji od 13. do 15. maja, javila je državna novinska agencija Sinhua.

Ranije su visoki američki zvaničnici za Blumberg izjavili da bi Tramp trebalo tokom sastanka sa predsednikom Kine Si Đinpingom naredne nedelje u Pekingu da pokrene pitanje kineskog odnosa prema Iranu, kao i teme veštačke inteligencije, trgovine i energetike, i retkim zemnim metalima.

Kako su naveli zvaničnici koji su govorili pod uslovom anonimnosti zbog osetljivosti priprema za razgovore, Tramp i Si sastaće se 14. i 15. maja u Pekingu, u trenutku pojačanih nesuglasica između dve zemlje oko trgovinskih pitanja i američkog rata sa Iranom.

Prema njihovim rečima, dve strane planiraju nastavak razgovora o mogućim kineskim kupovinama američkih proizvoda, posebno u poljoprivrednom i vazduhoplovnom sektoru, a moguće su i zajedničke objave tokom ili neposredno nakon Trampove posete Kini.

Poslednji sastanak Trampa i Sija održan je u oktobru prošle godine u Južnoj Koreji, kada su se saglasili da privremeno zaustave trgovinski sukob tokom kojeg su SAD uvele trocifrene carine na kinesku robu, dok je Peking zapretio ograničavanjem globalnog snabdevanja retkim zemnim metalima.