Kako je „ Alo!“ prvi objavio jeziv snimak na kojem se vidi stravično ubistvo Darka V . (46) zvanog "Prika" i ranjavanje još jedne osobe u kafiću u Kumodražu potvrđuje da su se žrtva i ubica poznavali.

Pucnjava se dogodila u kafiću u Ulici Peke Dapčevića oko 15.40 sati kod okretnica autobusa 25, u trenutku dok je u lokalu bilo više ljudi.

Kako saznajemo, ubijeni je sedeo u kafiću za jednim stolom sa još jednom osobom, da bi potom iznenada ustao u krenuo u susret muškarcu koji je nailazio s ulice i spremao sa da uđe u kafić.

Žrtva mu je krenula u susret, izvesno kako bi ga dočekala jer ga je verovatno i poznavala. Nakon što su se rukovali, žrtva se okrenula i krenula nazad ka svom stolu, dok je ubica krenuo za njim, što je ostavilo utisak da su imali dogovor da se nađu upravo u ovom lokalu. Posle dva koraka, ubica je izvukao pištolj koji mu je bio za pojasom i pucao žrtvi glavu.

Ubijeni je pao, a ubica je nastavio da puca, zbog čega su gosti kafića, uključujući i muškarca koji je sedeo za stolom sa ubijenim, legli na patos.

Izlazeći, ubica je nastavio da puca, a potom pobegao u nepoznatom pravcu.

Nakon pucnjave, napadač je pobegao sa mesta događaja, a policija je pokrenula intenzivnu potragu i akciju „Vihor“.

Na licu mesta obavljen je uviđaj, a policijski inspektori su saslušali svedoke i pregledali snimke sa nadzornih kamera iz okolnih objekata kako bi se utvrdio identitet počinioca i rekonstruisao tok događaja..

Podsećamo, danas je u beogradskom naselju Kumodraž došlo do pucnjave u kojoj je Darko V. ubijen, a druga osoba ranjena.