Novi Pazar je danas potresao ozbiljan incident kada je jedna žena, prema nezvaničnim informacijama, pokušala da izvrši samoubistvo.

Drama se odigrala u jednoj stambenoj zgradi u neposrednoj blizini Turskog konzulata. Kako se nezvanično saznaje, žena je pokušala sebi da nanese fatalne povrede presecanjem vena.

Na lice mesta odmah su upućene ekipe policije i Hitne pomoći, koje su pružile neophodnu pomoć i preduzele mere iz svoje nadležnosti. Zbog intervencije nadležnih službi privremeno je obustavljen saobraćaj u Ulici Košančićeva, što je izazvalo kraće zastoje i prisustvo većeg broja građana u tom delu grada.

Zasad nema zvaničnih informacija o zdravstvenom stanju žene niti o okolnostima koje su prethodile ovom događaju.

Alo/Sandžak Danas

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