Strava i užas! Adnan L. iz ilidžanskog naselja Hrasnica u BiH osumnjičen je da je lopatom usmrtio svoju majku i rođenog brata, a posle zločina je mami čak odrubio glavu! Mirno je sačekao policiju, a zatim je inspektorima rekao da ih je „pretvorio u šehide i poslao ih na bolje mesto“.

Kako smo ranije pisali, zločin se dogodio u četvrtak u porodičnom stanu u ilidžanskom naselju Hrasnica u Bosni i Hercegovini, kada su brutalno ubijene dve osobe. Prema prvim informacijama, ubijene su lopatom, a utvrđeno je da je reč o stravičnom porodičnom zločinu.

Adnan L. osumnjičen je da je usmrtio svoju majku i rođenog brata, a potom je majci čak odrubio glavu. Prema pisanju, dnevnog lista Avaz, nakon zločina Adnan je ostao u stanu i mirno sedeo kada su mu stavljene lisice na ruke. Nije pružao otpor niti je bio agresivan, a u policiji je izjavio da je ubio majku i brata i da ih je pretvorio u „šehide i poslao na bolje mesto“.

Reč šehid u islamu inače označava osobu koja je „izgubila život braneći svoju veru, domovinu, porodicu ili život, odnosno stradala od nepravde“.

Ispred zgrade pojavilo se nekoliko kombija Specijalne jedinice MUP-a KS, nakon čega su ga uhapsili. Komšije su bile u šoku zbog svega kada su saznali šta se dogodilo. Međutim, uprkos zločinu ispričali su detalje koji su rastužili region, jer su rekli da je reč o porodici koja je živela u teškoj nemaštini, da se Adnan brinuo o majci i bratu koji su bili bolesni, ali i da je vukao velike traume zbog smrti svog oca. Kažu da ih je iznenadilo što je počinio takav zločin prema majci i bratu, jer se uprkos nemaštini godinama brinuo brižno o njima.

- Ništa nismo čuli, samo smo videli kada je policija došla. Svi smo u šoku, pili smo tablete za smirenje kada su iz Hitne pomoći rekli šta se desilo - navele su komšije za Avaz.ba, dodajući da nisu imali s njima nikada probleme:

- Nije bilo nikakvih problema. Adnan se godinama brinuo o majci i bratu, s obzirom na to da su oboje bili bolesni. Bilo je priča da se Adnan bavio sitnim kriminalom, ali to su bile samo priče, mi to nismo mogli znati. Činjenica je da niko od njih nije radio - kazao je jedan od suseda iz zgrade za bosanske medije.

Komšije čak ističu da su ga kobnog dana srele, da je išao u kupovinu i da ništa nije slutilo da se ovako nešto može desiti. Ispred vrata stana pronađena je kesa sa sokom i klompe.

Inače, poznanici kažu da Adnan vuče velike traume odranije, jer su nakon rata deložirani iz stana, a da je potom njegov otac izvršio samoubistvo, tako što se razneo bombom kašikarom u stanu naočigled njega i ostale porodice, zbog čega su svi oni, kako kažu komšije, imali traume.

Inače, bosanski mediji su juče objavili i snimak kako policija privodi Adnana L. u tužilaštvo Kantona Sarajevo na ispitivanje. Njegova pojava šokirala je mnoge, bio je potpuno miran i na nogama je imao samo papuče. Pred tužilaštvom se branio ćutanjem, ostavši pri ranije izjavljenim da je majku i brata načinio šehidima i poslao ih na bolje mesto.

Utvrđuju se okolnosti tragedije.

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