B. V. (43), iz Subotice, osumnjičen je da je tokom izvođenja molerskih radova iz kuće jedne sugrađanke ukrao dragocenosti velike vrednosti, nakon čega su ga pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici intenzivnim radom identifikovali i uhapsili.

Policija ga je lišila slobode zbog postojanja osnova sumnje da je upravo on izvršilac teške krađe i da je oštetio stariju sugrađanku.

Sumnja se da je on juče, u Subotici, iskoristio priliku dok je izvodio molerske radove u kući sedamdesetdvogodišnje sugrađanke. On je, prema navodima iz istrage, tom prilikom ukrao veću količinu nakita čija se ukupna vrednost procenjuje na čak 11.500.000 dinara.

Policija pronašla deo plena i odredila zadržavanje

Deo ovog skupocenog nakita policija je već pronašla kod osumnjičenog. Navedene dragocenosti će, nakon sprovedenih procedura, biti vraćene vlasnici kojoj su oduzete.

Osumnjičenom B. V. je, po nalogu tužilaštva, određeno zadržavanje u trajanju do 48 časova. On će u zakonskom roku, uz odgovarajuću krivičnu prijavu, biti priveden na saslušanje u Osnovno javno tužilaštvo u Subotici, gde će se nastaviti dalji postupak povodom ovog krivičnog dela.

Alo/Blic

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