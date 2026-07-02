Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, u saradnji sa leskovačkom policijom, a po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu, uhapsili su S. M. (68) iz Leskovca, zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

- Pretresom stana i drugih prostorija koje osumnjičeni koristi policija je pronašla 1.255 metaka različitog kalibra, dve mine za minobacač, oko 250 grama materije za koju se sumnja da je eksploziv, oko 320 centimetara sporogorećeg štapina, kao i okvir za automatsku pušku - navodi se u saopštenju Policijske uprave za grad Niš.

S. M. je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu, određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu za krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, biti priveden višem javnom tužiocu u ovom gradu.