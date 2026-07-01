Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je formiran predmet povodom napada koji se juče dogodio na teritoriji opštine Zemun, u kojem je telesne povrede zadobio trener Fudbalskog kluba "Teleoptik" Marko Jovanović.

Po nalogu postupajućeg javnog tužioca policijskim službenicima je naloženo da obave razgovore sa svim licima koja su prisustvovala događaju, uključujući i svedoke, kao i da izuzmu sve dostupne video-snimke i snimke sa nadzornih kamera koji bi mogli da rasvetle okolnosti incidenta.

Trener je u policiji ispričao sve okolnosti napada i imena napadača.

Nakon što policija dostavi prikupljene dokaze i izveštaj o preduzetim radnjama, javni tužilac će izvršiti njihovu analizu i doneti odluku o tome da li u konkretnom slučaju postoje elementi krivičnog dela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, saopšteno je iz Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.

(Telegraf)