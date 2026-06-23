U pucnjavi koja se dogodila juče oko 16 časova u jednom ugostiteljskom objektu u beogradskom naselju Kumodraž, ubijen je Darko Vesković zvani Prika, dok je Vuk Musić (40) zadobio teške telesne povrede, a policija intezivno traga za ubicom.

Nezvanično, zdravstveno stanje ranjenog Musića je trenutno teško, ali stabilno.

Nadzorne kamere unutar lokala zabeležile su hronologiju napada. Vesković se pri ulasku u ugostiteljski objekat rukovao sa napadačem, nakon čega su zajedno krenuli ka stolu. U tom trenutku, napadač je iz torbice izvukao pištolj i ispalio više hitaca u Veskovića, koji je preminuo na licu mesta.

Tokom pucnjave, dva projektila su pogodila Vuka Musića u predelu stomaka dok je pokušavao da se zakloni. Nakon što je izvršilac pobegao, povređeni Musić je uspeo da dođe do svog automobila ispred lokala i samostalno se preveze na Vojnomedicinsku akademiju (VMA).

Ko je ubijeni Prika

Darko Vesković, poznatiji pod nadimkom Prika, godinama je u medijima i policijskim evidencijama označavan kao osoba bliska kriminalnim krugovima, konkretno škaljarskom klanu.

Veskoviću se, zajedno sa Nemanjom Ivanovim, godinama sudilo pred Specijalnim sudom u Beogradu zbog optužbi da su 10. marta 2018. godine na Dušanovcu ubili Blaža Đurovića. Đurović je likvidiran u svom automobilu ispred kuće, a napadači su na njega ispalili 29 hitaca iz automatskog oružja.

Vesković je nakon tog ubistva pobegao iz Srbije, ali je lociran i uhapšen u Vučitrnu na Kosovu i Metohiji krajem 2018. godine sa lažnim ispravama, nakon čega je izručen Beogradu.

Tokom višegodišnjeg maratonskog suđenja, Vesković je negirao krivicu. Prvostepenom presudom Višeg suda bio je osuđen na višegodišnju zatvorsku kaznu, ali je Apelacioni sud tu presudu ukidao i vraćao suđenje na početak zbog nedostatka čvrstih dokaza, pa se on u poslednjem periodu branio sa slobode.

Ko je ranjeni Musić

Vuk Musić, koji je u jučerašnjem napadu teško ranjen, javnosti i pravosudnim organima postao je poznat tokom procesa za jedno od najprazćenijih ubisatva u Beogradu protekle decenije.

Musić je bio obuhvaćen optužnicom za učešće u događajima ispred splava "Džimis" u maju 2014. godine, kada je ubijen vođa navijača Crvene zvezde Velibor Dunjić, a ranjena devojka koja je bila sa njim u kolima.

Musić se nije teretio za samo izvršenje ubistva (za šta je optužen šef obezbeđenja splava Vladimir Đurović, koji je i dalje u bekstvu), već za pomaganje počiniocu nakon izvršenog dela. Prema navodima optužnice, Musić je učestvovao u čupanju i uklanjanju opreme za video-nadzor (hard diska sa snimcima sigurnosnih kamera) sa splava, kako bi se sakrili dokazi i identitet ubice.

Musić je godinama bio u bekstvu, zbog čega mu se sudilo u odsustvu, sve dok nije uhapšen 2019. godine. Nakon obnavljanja postupka, pravosnažno je osuđen na zatvorsku kaznu zbog prikrivanja tragova zločina.

Policijski inspektori i forenzičari obavili su detaljan uviđaj u ugostiteljskom objektu u Kumodražu.

S obzirom na profile žrtava, istraga se kreće u smeru raščišćavanja računa unutar kriminalnih grupa, a snimci sa nadzornih kamera se detaljno analiziraju kako bi se utvrdio identitet egzekutora.

Alo/Telegraf

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