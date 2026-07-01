Banjalučanin N.B. (29) uhapšen je juče zbog sumnje da je provalio u privatnu kuću i prijetio djevojci koja u njoj stanuje.

U Policijskoj upravi Banjaluka navode da je osumnjičen za krivična djela oštećenje tuđe stvari i ugrožavanje sigurnosti.

Prema navodima policije, N.B. je sinoć oko 21.50 časova oštetio ulazna vrata porodične kuće u Banjaluci, ušao unutra i prijetio osobi koja tu stanuje.

Nakon kompletiranja predmeta, protiv njega će biti dostavljen izvještaj o počinjenim krivičnim djelima Okružnom javnom tužilaštvu u Banjaluci.

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