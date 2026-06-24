Pevačica Milena Ćeranić otvoreno je govorila o pritisku društva da žene do određenih godina postanu majke, poručivši da joj je mnogo važnije da ima stabilnog partnera sa kojim bi odgajala dete. Ona je priznala i da su je bivši partneri često varali, ali i da je jednom bila u vezi sa zauzetim muškarcem, što je svojevremeno izazvalo veliku pažnju javnosti.

Milena kaže da ne pristaje na savete okoline da „rodi sebi dete“, jer smatra da je mnogo važnije sa kim će dete odrastati.

-Kad mi kažu "Šta te briga, rodi sebi jedno dete", pa pobila bih ih! Ja nemam ništa protiv toga da neko ko to želi rodi dete sam, ali to je moje viđenje. Nemojte meni da pričate da je najbitnije da ja sebi rodim dete, jer je meni najbitnije da imam kvalitetnu i stabilnu osobu sa kojom ću to dete odgajati - rekla je pevačica.

Ćeranićeva je nedavno govorila i o ljubavnim razočaranjima, otkrivši da je u prošlosti mnogo puta bila prevarena.

– Bila sam prevarena u ljubavi milijardu puta. Svi partneri sa kojima sam bila su me varali, svi do jednog. Prelazila sam preko toga jer sam ih volela. U vezi dajem celu sebe, a oni ne veruju da mogu da prestanem da ih volim i da odem – ispričala je Milena Ćeranić.

Pevačica je ranije priznala i da je bila u vezi sa zauzetim muškarcem.

– Volela sam oženjenog čoveka i u čemu je problem? Sve stvari se prevaziđu, ali je važno priznati emociju i proživeti je – rekla je Milena, dodajući da je zapravo bio u pitanju muškarac koji je bio zauzet.

Podsetimo, javnost je posebno intrigirala njena veza sa košarkašem Vladimirom Dašićem, koji je tokom karijere igrao za brojne evropske klubove poput Budućnosti, Real Madrida, Virtusa i Olimpije, kao i za reprezentaciju Crne Gore. Njihova romansa izazvala je veliku pažnju jer je sportista u to vreme bio u braku.

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