Vijetnamske vlasti nastavljaju rasprodaju luksuzne imovine biznismenke Čong Mi Lan, koja služi dve doživotne zatvorske kazne zbog uloge u jednom od najvećih finansijskih skandala u istoriji zemlje. Cilj aukcija je prikupljanje sredstava za obeštećenje velikog broja oštećenih, ali dosadašnji rezultati pokazuju da će taj proces trajati godinama.

Na aukcijama se redovno pojavljuju skupoceni automobili, dizajnerske torbe, jahte i druga vredna imovina koja je nekada bila deo njenog poslovnog carstva. Međutim, čak i uspešne prodaje predstavljaju samo mali deo iznosa koji bi trebalo vratiti.

Prema podacima iz sudskog postupka, Čong Mi Lan i njeni saradnici povezani su sa finansijskim malverzacijama čija se ukupna vrednost procenjuje na oko 44 milijarde dolara. Iako je prvobitno bila osuđena na smrtnu kaznu u jednom od postupaka zbog pronevere više milijardi dolara, kasnije je, nakon izmene zakona u Vijetnamu, ta kazna preinačena u doživotni zatvor.

I pored toga, prema dostupnim informacijama, ostala je obaveza da se nadoknadi ogromna finansijska šteta, koja se i dalje procenjuje na desetine milijardi dolara.

Luksuzne torbe završile na aukciji

Među predmetima koji su privukli najveću pažnju našle su se i dve luksuzne Birkin torbe modne kuće Hermes. Biznismenka je tokom postupka tražila da one ostanu njenoj porodici kao uspomena za decu i unuke, ali je zahtev odbijen.

Torbe su tokom onlajn aukcije prodate za oko 539.000 dolara, a prihod je usmeren u postupak izvršenja presude.

Automobili prodati po znatno višim cenama

Na prodaji su se našli i luksuzni automobili iz njenog voznog parka. Među njima su bili Mercedes-Maybach, BMW i Lexus, dok je upravo Maybach postigao cenu znatno višu od početne i prodat za približno 630.000 dolara.

Novac prikupljen prodajom koristi se za sprovođenje sudskih odluka, pokrivanje troškova postupka i isplatu dela potraživanja oštećenima.

Jahte bez zainteresovanih kupaca

Za razliku od automobila i torbi, prodaja plovila pokazala se mnogo težom. Jedna od jahti ponuđena je po početnoj ceni od oko dva miliona dolara, ali nije pronašla kupca ni nakon više pokušaja i snižavanja cene.

Slična situacija zabeležena je i sa druga dva plovila iz njenog vlasništva, koja su više puta bila ponuđena na aukcijama bez uspeha.

Poslovno carstvo izgrađeno na nezakonitim poslovima

Pre hapšenja Čong Mi Lan važila je za jednu od najuticajnijih poslovnih žena u Vijetnamu, sa velikim ulaganjima u sektor nekretnina i druge privredne grane.

Istraga je pokazala da je, prema navodima tužilaštva, uz pomoć mreže povezanih kompanija i saradnika pribavljala ogromne kredite i izvlačila novac iz bankarskog sistema, dok su pojedini državni službenici i regulatori, prema presudama, bili podmićivani kako bi se nepravilnosti prikrile.

Pored pronevere, osuđena je i za prevaru radi sticanja imovine, pranje novca i nezakonite prekogranične transfere kapitala.

Iako aukcije luksuzne imovine i dalje traju, do sada prikupljena sredstva predstavljaju samo mali deo ukupnog iznosa koji bi trebalo vratiti. Slučaj Čong Mi Lan i dalje se smatra jednim od najvećih finansijskih skandala u modernoj istoriji Vijetnama i jednim od najsloženijih postupaka obeštećenja žrtava ikada sprovedenih u toj zemlji, piše Newmoney.