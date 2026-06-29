Policiji je naloženo da utvrđi identitet osoba u cilju daljeg procesuiranja zbog postojanja osnova sumnje na izvršenje krivičnog dela Izazivanje panike i nereda iz člana 343 Krivičnog zakonika.



Podsetimo, tokom završnice festivala Belgrade Music Week na Ušću stvorena je panika kada se proširila priča da je viđena osoba sa nožem.

Tokom festivala Belgrade Music Week neki od prisutnih su zvali policiju jer su "čuli" da je "neko video osobu s nožem", navodi RTS.

Policija je izašla na teren, razgovarala sa prisutnima, sve proverila, ali nije nađeno ništa što bi ukazivalo na to da je iko izboden. Iz MUP-a su zvali i sve bolnice kako bi proverili navode da je neko došao sa ubodnom ranom, ali nije niko.

Na društvenim mrežama pojavio se i snimak hapšenja, a iz MUP-a odgovaraju da je uhapšena osoba koja je remetila javni red i mir.

Oglasio se i organizaor:

"Tokom same završnice festivala Belgrade Music Week na Ušću, došlo je do plasiranja netačnih i neproverenih informacija, što je dovelo je do uznemirenja publike u prvim redovima.

Prema trenutnim podacima nadležnih službi, na terenu nije zabeležen nijedan incident tog tipa koji se spominje. To potvrđuju službe obezbeđenja festivala, dežurne snage policijskih službi, kao i ekipe Hitne pomoći koje su sve vreme bile raspoređene na lokaciji."