Policija u Surdulici, zbog nedozvoljenog prelaska državne granice sa Bugarskom, traga za jednim ili više lica, koja su krijumčarila migrante iz Avganistana.

Tokom vikenda, NN lice ili više njih, izvršili su prihvat, a zatim i prevoz 32 iregularna migranta iz Avganistana.

Policija je pokušala zaustavljnje vozila sa migrantima na Vlasini, ali se vozač nije zaustavio, već nastavio kretanje i skrenuo sa asfltnog puta, ka zemljanom putu.

Prilikom pronalaska vozila, vozač ili više njih, nisu bili u vozilu, dok su iregularni migranti nalazili pored.

Dežurni javni tužilac, Višeg javnog tužilaštva u Vranju, saslušaće po odobrenju sudije za prethodni postupak, svedoke ilegalne migrante, dok se za izvršiocima intezivno traga.



BONUS VIDEO: