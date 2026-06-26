Uprava Fudbalskog kluba “Orlovac” iz Mrčajevaca je putem društvenih mreža pozvala kradljivca da vrati orden koji je nestao iz njihovih prostorija u ovom mestu. Iz uprave kluba kradljivcu su dali rok da znamenje preda makar i anonimno i poručili mu da će nakon toga sve dokaze predati policiji.

- Ovaj orden nije običan predmet, on je istorija našeg kluba i ponos celog sela. Ovo je poslednja opomena i ujedno prilika da se situacija reši bez nadležnih organa - navedeno je u saopštenju kluba.

Iz uprave FK ističu da onaj ko je orden odneo iz službenih prostorija može ga ostaviti na bilo kojoj lokaciji u Mrčajevcima i o tome ibavestiti nadležne u klubu.

- Orden zasluga za narod sa srebrnim kracima je naš klub dobio davne 1983. godine povodom jubileja 50 godina od osnivanja kluba. Upravi ga je uručio lično Ivan Stambolić, tadašnji predsednik Vlade Srbije. Takav orden su u tadašnjoj SFR Jugoslaviji dobili samo još dva kluba Hajduk iz Splita i BSK iz Bijelog Brda, sa kojim se potom naš klub zbratimio, a potom su se zbratimila i naša mesta. To prijateljstvo i danas traje - priča Filip Vujovic, član uprave FK Orlovac.

On dodaje da orden nema nikakvu materijalnu vrednost i da onaj ko ga je odneo za njega u otkupu ne može dobiti bilo kakav značajan iznos.

Vujović dodaje da ukoliko se orden ne vrati klubu, biće prinuđeni da prijave krađu.

- Posedujemo snimke i brojne druge dokaze o samom ordenu. Uvereni smo da će on biti vraćen. Takođe molimo faleriste, kolekcionare i trgovce antikvitetima da obrate pažnju i ukoliko se sretnu sa ovim znamenjem da nam to jave - zaključuje Vidojević.

Vitrine FK Orlovac, koji se trenutno takmiči u Okružnoj ligi Moravičkog okruga, prepune su priznanja i pehara koje su osvojili za 94 godine postojanja. Od ordena zasluga za narod je ostala samo kutija.

Autor: S.P.

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