Darko V. Prika brutalno je ubijen u Kumodražu, kada je napadač, sa kojim se prethodno pozdravio, izvukao pištolj i izrešetao ga nasred kafića, a interesantno je da je, navodno, ubica glumio radnika koji traži posao i tog popodneva došao je da se dogovori o uslovima za rad u lokalu koji je držao Vesković.

Osumnjičeni za likvidaciju, prethodno se javio na oglas kojim su traženi pica-majstori i konobari i dogovorio susret sa Darkom V..

Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv N. K. (25) iz Kule i D. Dž., koji su u bekstvu, zbog sumnje da su umešani u ubistvo Darka Veskovića (46), izvršeno 22. juna u jednom ugostiteljskom objektu na Voždovcu.

- Nadzorne kamere zabeležile su trenutke neposredno pre zločina. Na snimku se vidi kako Vesković ustaje od stola, ostavlja mobilni telefon i prilazi muškarcu koji ulazi u lokal. Nakon kratkog rukovanja, napadač je, prema sumnjama istražitelja, izvukao pištolj iz torbice koju je nosio oko struka i ispalio hitac u potiljak Veskoviću. Pre nego što je pobegao iz objekta, ispalio je još nekoliko hitaca - podseća izvor.

Podsetimo, Darko Vesković Prika je ubijen, dok je njegov prijatelj Vuk M. teško ranjen u pucnjavi koja se dogodila u ponedeljak u 15.40 časova u kafiću u Kumodražu. Kako nezvanično saznaje "Blic", navodni pripadnik škaljarskog klana je likvidiran tačno 20 dana pre nego što je trebalo da iznese odbranu u ponovljenom postupku koji se vodi protiv njega po optužbi da je učestvovao u ubistvu Blaža Đurovića.

Alo/Novosti/Blic

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