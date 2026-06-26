Mladić iz Vranja Nemanja D. (24) godine, poginuo je u četvrtak uveče u selu Neradovac, kod Vranja, kada ga je nakon pada sa motora pregazilo drugo vozilo.

Prema objavama sa društvenih mreža, voleo je motore i ekstremne vožnje, a Vranjanci su u šoku zbog načina na koji je stradao u saobraćajnoj nesreći.

Na njegovom Tik - Tok nalogu ima svakodnevnih objava gde kroz grad i na drugim terenima, vozi brzo i egzibicijski.

Nemanja D. bio je oženjen i otac jednog deteta.

Prema informacijama sa mesta nesreće, mladić se kretao na putu Bujanovac - Vranje, kada je udario u auto ispred sebe u Neradovcu, nakon čega je pao sa motora.

Iza njega je išao drugi auto, koji nije uspeo da zakoči, te je pregazio mladića.

Mladić sa motora je ubrzo podlegao povredama.

Alo/Blic

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