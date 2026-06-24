Beograđanin M.T. (41) teško je povređen tokom noćašnjeg pokušaja provale, kada se prilikom lomljenja stakla toliko posekao da je Hitna pomoć morala da se bori za njegov život, saznaje "Telegraf.rs".

Akcija spasavanja pretvorila se u dramu jer je policija morala da obija kapiju kako bi lekari uopšte stigli do povređenog lopova.

Nesvakidašnja drama odigrala se rano jutros, oko 4 sata iza ponoći, kada je M.T. tipovao i odlučio da obije jednu kuću u Beogradu. Međutim, ono što je trebalo da bude brzopotezna pljačka, u sekundi se pretvorilo u krvavi pir i borbu za preživljavanje - ali ne vlasnika kuće, već samog provalnika.

Prema nezvaničnim informacijama, M.T. je prišao objektu i odlučio da razbije staklo na ulaznim vratima kako bi ušao unutra. Taj potez se ispostavio kao koban. Prilikom lomljenja, masivni komadi stakla bukvalno su ga unakazili. Osumnjičeni je zadobio teške i duboke rane i počeo obilno da krvari.

Umesto da beži sa plenom, nesuđeni lopov je ostao zarobljen u sopstvenoj zamki, gubeći svest usled stravičnog krvarenja.

Pravi zaplet nastao je kada su na lice mesta, po pozivu, stigli policija i ekipa Hitne pomoći. Kako je dvorišna kapija bila zaključana, a svaki sekund je bio važan za spasavanje života teško povređenog čoveka, organi reda morali su hitno da reaguju.

Policajci su na licu mesta bukvalno razvalili kapiju kako bi omogućili sanitetskom vozilu da priđe kući i pruži prvu pomoć provalniku koji je ležao u lokvi krvi.

M.T. je u teškom stanju i sa ozbiljnim povredama hitno transportovan u Urgentni centar, gde su lekari uspeli da ga stabilizuju.

Umesto bogatog plena koji je planirao u gluvo doba noći, četrdesetjednogodišnjeg Beograđanina nakon izlaska iz bolnice čeka - krivična prijava i suočavanje sa zakonom. Istraga je u toku.

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