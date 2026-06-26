Mlada žena iz Sjedinjenih Američkih Država odlučila je da javno progovori o brutalnom napadu koji joj je zauvek promenio život. Njenu ispovest pratio je i sudski epilog – bivši dečko osuđen je na 12 godina zatvora zbog teškog fizičkog napada.

Sve se dogodilo kada se tada 19-godišnja Kejla Hejs sastala sa bivšim partnerom Setom Aronom Flurijem kako bi razgovarali o njihovoj vezi. Kako je kasnije ispričala, nije želela pomirenje, već je očekivala da on preuzme odgovornost za ranije postupke.

Nakon što mu je jasno stavila do znanja da ne želi da obnovi vezu, mladić je, prema navodima tužilaštva, izgubio kontrolu. Pokušao je da je poljubi, a kada se odmakla, zgrabio ju je i snažno ugrizao za donju usnu, odgrizavši joj veliki deo tkiva.

-Osetila sam kako puca. Bila sam u šoku. Pogledala sam dole i videla deo svoje usne na nozi, prekriven šljunkom - ispričala je Kejla.

Hitno je prevezena u bolnicu gde je podvrgnuta višestrukim operacijama. Lekari, međutim, nisu uspeli da vrate odvojeni deo usne, pa je ostala sa trajnim ožiljcima i ograničenim pokretima usta. Tokom oporavka prošla je kroz više rekonstruktivnih zahvata i primila stotine šavova.

Iako je fizički oporavak bio težak, Kejla kaže da joj je najveći izazov bio da se izbori sa psihičkim posledicama napada. Danas svoju priču koristi kako bi pomogla drugim žrtvama nasilja.

Godinu dana nakon tragedije pokrenula je blog pod nazivom „Rise Above“ (Izdigni se iznad svega), gde govori o svom iskustvu i ohrabruje ljude da potraže pomoć i ne ćute o nasilju koje trpe.

Njen bivši partner priznao je krivicu za napad i osuđen je na 12 godina zatvora.

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