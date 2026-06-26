

U stravičnom udesu koji se dogodio juče oko 13 časova u Dobanovcima, teško je povređen muškarac R. G. (51).

Lekari mu se bore za život, saznaje Telegraf.rs.

Do nesreće je došlo kada je automobil marke „BMW“, kojim je upravljao I. S. (25), krećući se iz pravca Beograda ka Šidu, u jednom trenutku naleteo na pešaka. Prema prvim i nezvaničnim informacijama, R. G. je u tom momentu pokušavao da pretrči ulicu.

Povređeni muškarac je kolima Hitne pomoći hitno prevezen u Urgentni centar, gde su mu konstatovane višestruke teške telesne povrede.

Prema saznanjima iz zdravstvene ustanove, pacijent se nalazi u kritičnom stanju i životno je ugrožen. Dijagnostikovani su mu teški prelomi ruku i nogu, kao i teška povreda jetre.



Policija je na licu mesta obavila uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do ove teške nesreće. Prema prvim testiranjima, utvrđeno je da vozač „BMW-a“ nije bio pod uticajem alkohola.

O celom slučaju odmah je obavešteno nadležno tužilaštvo, koje je preuzelo istragu radi utvrđivanja stepena odgovornosti učesnika u saobraćaju. Fleka i tragovi kočenja na mestu nesreće pokazuju silinu udara, a saobraćaj na ovoj deonici bio je privremeno usporen tokom trajanja uviđaja.

Alo/Telegraf.rs

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