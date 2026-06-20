U jednom staračkom domu u beogradskoj opštini Rakovica u sredu se odigrala prava drama nakon koje je uhapšena žena koja je sa nožem upala u objekat i napala dve radnice.

Incident se dogodio kada je bivša radnica doma A. G. (33) došla u prostorije ove ustanove. Nakon verbalne svađe sa radnicama S. M. (46) i K. S. (34), A. G. im je zadala više udaraca rukama u predelu glave, kao i nogom u predelu tela. Nakon fizičkog napada, ona je izvadila nož iz torbe i uputila im pretnje da će ih izbosti.

Brzom intervencijom policije, osumnjičena A. G. je lišena slobode, a tom prilikom joj je i oduzeto hladno oružje.

Njoj je određeno zadržavanje do 48 sati, i protiv nje će biti podneta krivična prijava za krivično delo ugrožavanje sigurnosti. Istragu o ovom slučaju vodi Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Alo/Telegraf.rs

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