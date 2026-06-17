Državljanin Srbije (20) koji se tereti se da je švercovao migrante u vozilu, uhapšen je juče u toku dana u Brezovici u Hrvatskoj.

Plavi "bmw" austrijskih registracija prvo je zaustavila policija u civilu.

Kako prenose tamošnji mediji, u automobilu kojim je upravljao državljanin Srbije bili su stranci za koje se veruje da su porodica, odnosno stariji bračni par i dvoje mlađih muškaraca

Kako za 24 sata.hr govori žena koja je u utorak u Brezovici u Hrvatskoj svedočila hapšenju, brzo je stigla policija i mladiću koji je vozio, stavila lisice na ruke.

- Vozača su uhapsili i stavili u vozilo. Odveli su i ljude iz auta, a njegov auto i dalje tu stoji. Policija ga čuva - kaže ova žena.

"Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke koji rade na suzbijanju nezakonitih migracija i krijumčarenja migranata su 16. juna, u jutarnjim satima, uočili vozilo i postupali prema vozaču na području Novog Zagreba koji je prevozio četvoro stranih državljana za koje je utvrđeno kako su na nezakonit način prešli državnu granicu", saopštila je policija.

Strani državljani su privedeni u policijsku stanicu kako bi im se utvrdile zakonitosti boravka u Republici Hrvatskoj.

"U toku je istraga protiv državljanina Srbije starosti 20 godina zbog sumnje u krijumčarenje migranata odnosno vršenja krivičnog dela Protivzakonit ulazak, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Evropske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma iz čl. 326. Krivičnog zakona", navodi se u saopštenju policije.

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