Petnaestogodišnji Nišlija osumnjičen je da je od 12. do 15. juna ukrao čak šest automobila, od kojih je neka vozila i oštetio, iako mu je već izrečena mera upućivanja u Vaspitno-popravni dom zbog ranije počinjenih krivičnih dela širom Srbije.

Kako se navodi, maloletnik je deo grupe koju je predvodio D. S. (18), a koja se dovodi u vezu sa krađom više od deset vozila, kao i sa drugim krivičnim delima, uključujući i ona sa elementima nasilja.

D. S. je uhapšen 30. aprila u okolini Požarevca, nakon što je zatečen u automobilu ukradenom u Nišu. Sa njim su tada bila i dvojica maloletnika, među kojima i petnaestogodišnjak koji je ponovo dospeo u centar pažnje policije.

Iako je Više javno tužilaštvo tražilo određivanje pritvora za maloletnika, ukazujući na opasnost da će nastaviti sa vršenjem krivičnih dela, sudija za maloletnike Višeg suda u Nišu nije prihvatio taj predlog. Kao razlog navedeno je da mladić, uprkos brojnim krivičnim prijavama i priznanjima, do tada nije bio pravosnažno osuđen.

Sumnje tužilaštva pokazale su se opravdanim već 12. juna, kada je, prema navodima istrage, u Nišu ukrao automobil „fijat 500C“, a potom u selu Belotinac i „pežo 307“ karavan. Iste noći vratio se u Niš, gde je protivpravno prisvojio i „Reno Megan“.

Samo dva dana kasnije usledile su još tri krađe. Najpre je u Nišu ukrao „fijat mareu“ i „škodu fabiju“, koja je bila u vlasništvu jedne auto-škole, a zatim se odvezao do Vranja, gde je iste večeri ukrao i „fijat punto“.

Prema dostupnim informacijama, na pojedinim vozilima pričinjena je dodatna šteta. Na jednom automobilu izbušene su gume, dok je na „Fiatu 500“ oštećen i krov.

Istraga je pokazala da su u svim slučajevima vozila bila neobezbeđena i da su vlasnici ostavili ključeve u bravi, što je osumnjičenom omogućilo da ih bez većih problema pokrene i odveze.

Policija istovremeno radi na identifikaciji još nekoliko osoba za koje se sumnja da su učestvovale u pojedinim krađama zajedno sa maloletnikom.

Posebnu pažnju izaziva činjenica da ga od novih krivičnih dela nije odvratila ni mera upućivanja u Vaspitno-popravni dom u Kruševcu. Viši sud u Nišu izrekao mu je ovu vaspitnu meru 8. aprila, ali je njegov branilac uložio žalbu.

Apelacioni sud je 5. juna pravosnažno potvrdio odluku, čime su stvoreni uslovi za njeno izvršenje. Ipak, kako je potvrđeno iz Centra za socijalni rad u Nišu, koji je zadužen za sprovođenje mere i transport maloletnika u ustanovu, još uvek čekaju nalog Višeg suda kako bi postupak mogao da bude realizovan.

Do tada, maloletnik ostaje na slobodi, dok policija nastavlja istragu novih krađa koje mu se stavljaju na teret.

Informer