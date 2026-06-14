Tokom posete, kako se navodi u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova, biće razmatran širok spektar pitanja bilateralne saradnje, koordinacije u okviru međunarodnih organizacija i integracionih procesa u okviru Savezne države Rusije i Belorusije, prenosi RIA novosti.

Tokom boravka u Minsku, Lavrov će položiti i venac na Spomenik pobede povodom 85. godišnjice početka Velikog otadžbinskog rata.

Podsetimo, poslednji zvaničan sastanak Vladimira Putina i Aleksandra Lukašenka se dogodio 24.5.2024. godine.