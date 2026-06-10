Jedan domišljati srpski ribolovac dokazao je suprotno i preko noći postao apsolutni hit na društvenim mrežama. Oslanjajući se na čistu improvizaciju i sopstvenu snalažljivost, pokazao je da su znanje i rečna intuicija često važniji od najskupljeg pribora.

Umesto klasičnog karbonskog štapa, ovaj pecaroš je kao osnovu iskoristio najobičniju drvenu granu. Pomoću crne izolir-trake na nju je pričvrstio mašinicu, zakačio varalicu i tako opremljen zabacio u moćni Dunav, spreman da okuša sreću.

Dok je pred kamerom ponosno pokazivao svoj nesvakidašnji izum, kroz smeh je poslao jasnu poruku kolegama:

"I posle mi neko kaže da ima štap od 500 evra... važi brate."

Nedugo nakon zabacivanja, usledio je trenutak istine. Struna je počela naglo da se zateže, a savitljiva drvena grana našla se pod ozbiljnim pritiskom. Počela je prava borba na vodi. Uprkos svim sumnjama i primitivnom alatu, ribolovac je majstorski kontrolisao situaciju i uspešno izvukao ribu na obalu.

Kada je ulov završio na suvom, postalo je jasno da nije reč o sreći, već o ozbiljnom podvigu. Na improvizovanu granu pao je ogroman bucov – grabljivica poznata po svojoj borbenosti. Na snimku objavljenom na popularnoj Instagram stranici "dunav.fishing", pecaroš je uz osmeh prokomentarisao kako je u celom ovom kompletu ipak najvažnija stavka – dobra grana.

Ovaj nesvakidašnji prizor sa Dunava pokrenuo je lavinu reakcija i lavinu komentara na mrežama. Korisnici su oduševljeno komentarisali da je ovo bukvalno definicija poslovice "uz pomoć štapa i kanapa", dok su se mnogi našalili na račun industrije moderne ribolovačke opreme, ostavljajući pitanja poput: "Majstore, koja je cena tog štapa i gde ima da se kupi?"

Na kraju, ovaj snimak ostaje kao sjajna lekcija – na vodi ne peca skupa oprema, već čovek koji poznaje reku.