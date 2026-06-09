Novi Pazar i prigradsko naselje Trnava danas su potreseni vešću o tragičnoj nesreći u kojoj je život izgubio M.A. nakon prevrtanja traktora kojim je prevozio seno.

Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila oko 10.30 časova u Trnavi, kada se iz za sada neutvrđenih razloga prevrnuo traktor natovaren senom. M.A. je tom prilikom zadobio teške povrede od kojih je, nažalost, preminuo na licu mesta.

Meštani ovog prigradskog naselja ostali su u šoku nakon tragedije koja je prekinula uobičajene poljoprivredne aktivnosti. Na mesto nesreće ubrzo su stigli pripadnici policije i nadležnih službi, koji su obavili uviđaj kako bi utvrdili sve okolnosti događaja.

Prema nezvaničnim saznanjima, nastradali je u trenutku nesreće obavljao redovne poljoprivredne poslove i prevozio seno kada je došlo do prevrtanja traktora.

Porodici, rodbini i prijateljima nastradalog M.A. upućujemo iskreno saučešće.

Sandzakdanas.rs