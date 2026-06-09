Službenici Odjeljenja bezbednosti Podgorica, u koordinaciji sa Osnovnim i Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, uhapsili su tri osobe zbog sumnje da su izvršile krađe i krivično delo u vezi sa opojnim drogama.

Policija je rasvetlila dve krađe počinjene na štetu dve sportske kladionice u Podgorici, a po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu slobode su lišeni M.P. (36) i S.R. (35).

Kako se sumnja, oni su 6. i 7. juna 2026. godine, dva dana zaredom, izvršili krađe tako što je M.P. najpre ulazio u objekte sportskih kladionica kako bi proverio da li se u njima nalaze korisnici usluga, nakon čega je u objekat ulazio S.R. i iz kase uzimao novac. Na taj način, kako se sumnja, otuđeno je ukupno oko 1.190 evra.

Tokom daljih aktivnosti policijski službenici izvršili su pretres objekta koji koristi S.R, gde su pronašli određenu količinu marihuane i jednu drobilicu. O svemu je obavešten nadležni državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, koji će se naknadno izjasniti o pravnoj kvalifikaciji događaja.

U odvojenoj akciji, postupajući po nalogu nadležnog državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, policija je uhapsila P.B. (25) zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Policijski službenici kontrolisali su vozilo kojim je upravljao P.B, a pregledom su pronađena dva pakovanja marihuane. Od njega su privremeno oduzeti putničko vozilo, mobilni telefon i novac u iznosu od 600 evra, radi daljih provera.

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