Po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, D.B. je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Pretresima na području Bijelog Polja policija je pronašla i oduzela pet komada vatrenog oružja i municiju.

Kako se navodi u saopštenju Uprave policije, pretresom objekta stanovanja koji koristi D. B. pronađena su i oduzeta tri komada vatrenog oružja, i to pištolj marke "Browning", pištolj marke "CZ", lovački karabin nepoznate marke i kalibra sa optičkim nišanom, 29 komada municije različite marke i kalibra, kao i cijev od oružja, sve bez potrebne dokumentacije.

Osumnjičeni je tom prilikom uhapšen.

Pretresom objekta koji koristi R. P., srodnik jednog operativno interesantnog lica, pronađena su i oduzeta dva komada vatrenog oružja, i to dve lovačke puške ruske i italijanske proizvodnje, kao i 12 komada municije, kazali su iz policije.

Sprovedenom kriminalističkom obradom utvrđeno je da je pronađeno oružje i municija u vlasništvu lica P.A. (24), te će se državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, u pogledu oduzetog oružja naknadno izjasniti o pravnoj kvalifikaciji djela, zaključuje se u saopštenju.