Devetnaestogodišnji Avganistanac osuđen je na kaznu od 30 meseci zatvora i trajnu deportacija iz Francuske zlostavljanja na životinja blizu Marseja, piše grčki portal Pronjuz.

Mladić je proglašen krivim za s***ualno zlostavljanje pet koza i jednog jagnjeta, dok je, prema izveštaju, jedna od životinja uginula usled zadobijenih povreda.

Njegovo hapšenje dogodilo se u aprilu, kada su ga policajci uočili kako zlostavlja kozu.

Prema informacijama u slučaju, devetnaestogodišnjak je pronađen sa spuštenom odećom i u lateks rukavicama.

Kamera ga snimila

Vlasnik životinje je postavio bezbednosnu kameru u tom području, jer je prethodnih nedelja primetio višestruke incidente zlostavljanja svojih životinja.

Tokom postupka, devetnaestogodišnjak je negirao optužbe, tvrdeći da nije počinio krivična dela za koja je optužen.

Prema onome što je navodno rekao psihijatru koji ga je pregledao, vlasti su „preuveličale“ slučaj, jer su, kako je tvrdio, „bile samo životinje“.

Navodno je izjavio da je ove radnje izvršio kako bi „izbegao silovanje žene“, što je izazvalo još veće reakcije.

Odluka suda dolazi nakon žalbi vlasnika životinje, koji je bio primoran da instalira sistem za praćenje kako bi identifikovao osobu koja je izazivala napade na njegovo stado.

Prema navodima vlasti, DNK nalazi i drugi dokazi potvrdili su njegovu umešanost, uprkos činjenici da je on negirao optužbe.

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