Branimir Pavlović, svima poznat kao "Žutara", čovek koji je decenijama bio sinonim za Savu, ronjenje i nesebičnu pomoć drugima, juče je zaronio i nije izronio.

Godinama je kao savestan i iskusan ronilac učestvovao u brojnim akcijama, traganjima i spasavanjima. Mnoge stranice mitrovačke istorije ostale bi neispričane, a brojne tajne reke Save zauvek skrivene da nije bilo njegove posvećenosti, hrabrosti i ljubavi prema reci.

"Svojim znanjem, iskustvom i predanošću ostavio je neizbrisiv trag u gradu i među ljudima koji su ga poznavali i poštovali. Slava mu i hvala", oprostili su se od njega lokalni mediji iz Sremske Mitrovice.

Pavlović je bio poznat po svojoj pasiji, decenijama se bavio ronjenjem i sa dna Save izvlačio brojne predmete koji su neretko završavali u njegovoj radionici, ali u u sremačkim muzejima na dalju proveru.

Na stotine drevnih hrastovih debala do sada je izvučeno sa dna Save, od kojih su nastali unikatni, upotrebni predmeti u radionici Branimira Pavlovića Žutog iz Sremske Mitrovice.

Pored drveta, praistorijskih čamaca, delova mostova, brojni su i drugi upotrebni predmeti koji su svedočili o jednom drugom vremenu i drugačijem životu nekadašnjih stanovnika Sirmijuma, a koje je Pavlović pronalazio na dnu reke Save.



