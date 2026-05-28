Na takmičenju je fotografa u vodi napalo morsko stvorenje - organizatori pretpostavljaju da je u pitanju ajkula ili morski lav.

Fotograf je imao male ubodne rane

Incident se dogodio dok su se brazilski surferi Jago Dora i Italo Fereira takmičili u muškom polufinalu u Raglanu na Severnom ostrvu.

Aktiviran je „crveni kod“ i događaj je odložen u ponedeljak dok medicinske ekipe nisu reagovale.

Renato Hikel, potpredsednik Svetske lige za surfovanje za tura i takmičenja, rekao je da je fotograf, Australijanac Ed Sloun, imao „male ubodne rane“ i da je kolima hitne pomoći prebačen u bolnicu.

„Aktiviramo crveni kod kada je u pitanju napad morske životinje na surfera ili fotografa. Ovog puta je to bio naš voljeni fotograf i hvala Bogu što je dobro raspoložen. Dobro je s obzirom na to šta se dogodilo“, rekao je Hikel u emisiji Svetske lige za surfovanje.

Verovatno ga je napao morski lav

Dodao je: „U ovoj fazi nismo sigurni da li je u pitanju bila ajkula ili morski lav. Lekar koji je bio ovde i pomagao na licu mesta bio je skloniji da pomisli da je u pitanju bio morski lav, a ne ajkula.

„Ipak, veoma strašno. Italo i Jago su bili veoma potreseni. Videli su prskanje i incident, što je još jedan razlog da se događaj odloži.

Sloun se zahvalio medicinskom timu i vodenoj patroli WSL na njihovoj „hitnoj pomoći“ u saopštenju koje je objavila liga surfera.

„Dobro sam, imao sam ugrize za levo stopalo i tražim medicinsku pomoć“, rekao je.

„Volim ovo mesto i jedva čekam da gledam dan finala“, dodao je.

Događaj je nastavljen nakon nekoliko sati uz mere bezbednosti, uključujući dodatne džet skije i dron za posmatranje vode, piše BBC.