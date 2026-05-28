Državljanin Bosne i Hercegovine Milomir P. (41) uhapšen je na Dobrakovu, po poternici koju je za njim raspisalo Specijalno policijsko odeljenje (SPO), zbog sumje da je kao član kriminalne grupe Igora Krstovića švercovao drogu.

Iz Uprave policije saopšteno je da su ga danas slobode lišili službenici Sektora granične policije.

"Postupajući po nacionalnoj poternici raspisanoj od strane Specijalnog policijskog odeljenja, lišen je slobode M.P. (41), državljanin Bosne i Hercegovine, zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga počinjeno u saizvršilaštvu", piše u saopštenju.

Pojasnili su da je za Perišićem 2. aprila 2026. godine Viši sud u Podgorici raspisao poternicu.

"Sumnja se da je M.P. navedeno krivično delo izvršio kao pripadnik jedne organizovane kriminalne grupe koju je organizovao I.K. iz Zete, takođe član jedne visokorizične OKG, a koja se, kako se sumnja, bavila krijumčarenjem narkotika na teritoriji Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Albanije i država Evropske unije, u periodu od 2019. do 2021. godine", kazali su iz UP.