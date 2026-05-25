Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije najoštrije odbacuje tendenciozne, politički motivisane i krajnje neodgovorne pokušaje pojedinih medija, kao i učesnika emisije "Utisak nedelje", da diskredituju rad policije, tužilaštva, Ministarstva unutrašnjih poslova i državnih organa Republike Srbije, gde su iznete brojne spekulacije, insinuacije i političke konstrukcije u vezi sa slučajem „Senjak“, kao i sa postupanjem policije tokom okupljanja na Slaviji održanog 23. maja.

Ministarstvo unutrašnjih poslova posebno ističe da su pokušaji političkog targetiranja rukovodstva Ministarstva i policije deo šire kampanje usmerene ka urušavanju poverenja građana u institucije države i bezbednosni sistem Republike Srbije.

Ističemo da su u slučaju "Senjak" sva lica za koja postoje osnovi sumnje procesuirana u rekordnom roku, što nedvosmisleno pokazuje da institucije Republike Srbije funkcionišu, da nema nedodirljivih i da država ima snage i kapaciteta da se obračuna sa svim oblicima kriminala.

Nestanak lica u ovom slučaju je prijavljen 13. maja kada je i započeta opsežna potraga, što je Više javno tužilaštvo objavilo 14. maja u saopštenju o svom postupanju.

Podsećamo javnost da je policija od momenta saznanja postupala odgovorno, profesionalno i u skladu sa svojim ovlašćenjima, bez ikakvog pokušaja relativizacije ili prikrivanja bilo čije odgovornosti.

Sam postupak od početka vođen je isključivo po nalogu nadležnog tužilaštva, uz operativni rad policije i postupanje u skladu sa zakonom.

Nadležno tužilaštvo je od samog početka blagovremeno i transparentno obaveštavalo javnost o svim relevantnim činjenicama u meri u kojoj to nije ugrozilo tok istrage.

Ministar Dačić je jasno i nedvosmisleno poručio da u Republici Srbiji nema zaštićenih, da zakon važi jednako za sve i da niko, bez obzira na funkciju, čin ili poziciju, ne može biti iznad zakona.

Kada je reč o slučaju "Senjak", Ministarstvo unutrašnjih poslova posebno naglašava da su u javnosti plasirane brojne neistine i poluinformacije, različita proizvoljna tumačenja i neosnovane pretpostavke o okolnostima ovog teškog krivičnog dela, čime se ozbiljna istraga pokušava pretvoriti u predmet političkih i medijskih manipulacija.

Ministarstvo unutrašnjih poslova smatra da je u ovako ozbiljnim situacijama neophodno pokazati maksimalnu odgovornost, profesionalnost i uzdržanost, te da je od ključnog značaja da se javnost oslanja isključivo na zvanična saopštenja nadležnih institucija, a ne na medijske spekulacije, političke interpretacije ili lične pretpostavke koje mogu ugroziti tok postupka i dodatno uznemiriti javnost.

Posebno je opasno i neodgovorno što pojedini mediji i politički akteri pokušavaju da čitav bezbednosni sistem Republike Srbije predstave kao kriminalizovan, čime direktno nanose štetu ugledu policije, institucijama države i svim časnim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova koji svakodnevno rizikuju svoje živote štiteći bezbednost građana.

Državno rukovodstvo, na čelu sa predsednikom Republike Aleksandrom Vučićem, ne vodi istrage niti selektuje informacije koje se plasiraju u javnost. Rad MUP-a i tužilaštva striktno je regulisan Zakonom o krivičnom postupku. Informacije o istragama se objavljuju isključivo u skladu sa zakonom, kako se ne bi ugrozio operativni rad na terenu i prikupljanje dokaza. O efektima rada policije dovoljno govori podatak da su u ovoj godini rasvetljena sva najteža krivična dela. Podsećamo javnost da o krivici bilo kog lica odlučuju isključivo nadležni državni organi, a ne televizijske emisije, politički aktivisti ili medijski komentatori.

Ministarstvo, takođe, odbacuje i neistinite pokušaje da se zakonito i profesionalno postupanje policije tokom obezbeđivanja javnog reda i mira predstavi kao povod ili uzrok incidenata tokom okupljanja u Beogradu.

Činjenice su jasne - pripadnici policije bili su izloženi napadima kamenicama, flašama, motkama i pirotehničkim sredstvima, dok su reagovali isključivo u skladu sa zakonom, uz minimalnu upotrebu sredstava prinude i sa ciljem očuvanja javnog reda i mira, bezbednosti građana i zaštite državnih institucija.

Posebno zabrinjava činjenica da pojedini politički akteri i mediji pokušavaju da nasilne incidente relativizuju, a napade na policiju predstave kao „opravdani revolt“, čime direktno ohrabruju destabilizaciju institucija i urušavanje pravnog poretka Republike Srbije.

Ministarstvo unutrašnjih poslova neće dozvoliti da se policija Republike Srbije, koja profesionalno, zakonito i požrtvovano obavlja svoj posao u izuzetno složenim bezbednosnim okolnostima, pretvara u metu političkih kampanja i medijskih obračuna i nastaviće da deluje isključivo u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Srbije, štiteći bezbednost svih građana, javni red i mir, pravni poredak i stabilnost države Srbije.