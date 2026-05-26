Dok većina Evropljana koristi logičan sistem poput srpskog „devedeset dva“, pojedine države potpuno su zbunile internet.

Francuski brojevi mnogima deluju kao matematička formula

Najviše pažnje privukla je France.

Na francuskom jeziku broj 92 ne izgovara se jednostavno kao „devedeset dva“, već kao:

„četiri puta dvadeset plus dvanaest“

Francuzi koriste poseban sistem brojanja koji nakon broja 60 postaje veoma neobičan za strance.

Prava konfuzija počinje od broja 70

Tako:

70 znači „šezdeset i deset“

71 je „šezdeset i jedanaest“

80 doslovno znači „četiri puta dvadeset“

Zbog toga je i broj 92 zapravo kombinacija:

80 + 12

Internet je posebno šokirala činjenica da brojanje u francuskom jeziku zvuči gotovo kao rešavanje matematičkog zadatka.

Danci su mnogima još komplikovaniji

Pored Francuza, veliku pažnju izazvala je i Denmark.

Njihov sistem brojeva zasniva se na starom načinu brojanja po dvadeseticama, pa mnogima deluje još zbunjujuće.

Na primer:

50 znači „dva i po puta dvadeset“

70 znači „tri i po puta dvadeset“

90 znači „četiri i po puta dvadeset“

Internet potpuno zbunjen

Korisnici društvenih mreža priznali su da ih je ova mapa potpuno šokirala.

„Mozak me zaboleo“

„Francuzi su izmislili matematički horor“

„Danci su još gori“

samo su neki od komentara koji su preplavili internet.

„Najkreativniji brojevi u Evropi“

Mnogi su zaključili da upravo Francuzi i Danci imaju najneobičniji sistem brojanja u Evropi.

Dok jedni tvrde da je ovakav način izgovora zanimljiv deo kulture i jezika, drugi priznaju da im je gotovo nemoguće da zapamte ovu logiku.

A viralna mapa još jednom je pokazala koliko obične stvari poput brojeva mogu potpuno zbuniti internet.