Dvojica tinejdžera stara 19 godina, inače školski drugovi, poginula su, dok su dve osobe teško povređene u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć oko 23 časa u Bogatiću.

Hitna služba Doma zdravlja, policija i vatrogasci brzo su stigli na mesto nesreće.

Nažalost, lekar je konstatovao smrt dvojice mladića, dok je dvoje teško povređenih transportovano u šabačku bolnicu.

Prema prvim informacijama, poginuli su školski drugovi stari 19 godina iz Petlovače kod Šapca i Klenja kod Bogatića.

Do nesreće je došlo kada su se sudarila dva automobila.

Poginula su dvojica mladića koja su se nalazila u automobilu marke „Pežo“.

Jedan automobil završio je u kanalu, dok je drugi potpuno smrskan, a vatrogasci su iz njega izvukli tela nastradalih.

Uviđaj je trajao kasno u noć, a regionalni put Šabac – Pavlovića most bio je zatvoren za saobraćaj.